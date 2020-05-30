В Балакене и Загатале задержаны лица за выращивание наркосодержащих растений

Сотрудники Балакенского и Загатальского районных отделов полиции (РПД) провели еще одну операцию против тех, кто занимается выращиванием наркотических растений.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Отмечается, что житель Балакенского района 28-летний Роял Етаров, был задержан в результате поисковых операций, проведенных Балаканским районным отделом полиции.

При обыске вокруг его арендованного дома в деревне Махамалар был обнаружен бассейн, где выращивались агротехническим методом более 30 кустов культивированных растений, содержащих наркотические средства. Все они были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В ходе другой операции, проведенной Загатальским районным отделом полиции, во дворе дома, где проживал житель села Мухах Рафаэль Лачинов, было обнаружено 9 кустов конопли. Р.Лачинов задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.