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    В Баку входившая в религиозную секту женщина задушила 5-летнего сына

    Мать объяснила свой поступок тем, что хотела якобы изгнать из ребенка злой дух

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку женщина, являющаяся членом религиозной секты, задушила 5-летнего сына.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в квартире дома №15 по улице Д.Буньядзаде Ясамальского района.

    В квартире было обнаружено тело Фарида Гулузаде (2011 г.р.).

    Выяснилось, что ребенок был убит матерью Назилей Гулубековой, которая входила в религиозную секту "Свидетели Иеговы".

    Женщина объяснила, что задушила сына тряпкой, чтобы якобы изгнать из него "злой дух".

    Расследование по факту продолжается. 

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