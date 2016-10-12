В Баку входившая в религиозную секту женщина задушила 5-летнего сына

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку женщина, являющаяся членом религиозной секты, задушила 5-летнего сына.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в квартире дома №15 по улице Д.Буньядзаде Ясамальского района.

В квартире было обнаружено тело Фарида Гулузаде (2011 г.р.).

Выяснилось, что ребенок был убит матерью Назилей Гулубековой, которая входила в религиозную секту "Свидетели Иеговы".

Женщина объяснила, что задушила сына тряпкой, чтобы якобы изгнать из него "злой дух".

Расследование по факту продолжается.