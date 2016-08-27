В Баку женщина совершила мошенничество на сумму 184 тыс. манатов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку в отношении женщины совершено мошенничество в крупном размере.

Как передает Report, жительница Баку Наталья Федоровна Мустафаева 1960 г.р. обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что в феврале 2014 года Нонна Юрьевна Румянцева 1969 г.р. обманом выманила у нее 97 375 манатов, 11 173 евро (примерно 20 тыс. манатов) и 41 215 долларов США (примерно 67 тыс. манатов) и до сих пор не вернула.

Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.