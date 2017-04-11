В Баку женщина совершила мошенничество в отношении 7 человек - СПИСОК

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Баку женщина совершила мошенничество в отношении 7 человек.

Как передает Report, потерпевшие обратились с жалобой в правоохранительные органы.

Так, в Бинагадинском районе жительница Баку С.Насирова 1980 г.р. под предлогом трудоустройства взяла у Рамиза Гулиева 1965 г.р. 4 000 манатов, Сабуха Мамедова 1983 г.р. - 1 500 манатов, Алы Амирова 1989 г.р. - 1 275 манатов, Адалята Гусейнова 1986 г.р. - 6 456 манатов, Гусейна Гасанли 1977 г.р. - 1 200 манатов, Бахтияра Ахундова 1985 г.р. - 800 манатов, Джамиля Набиева 1993 г.р. - 1 200 манатов.

В настоящее время в связи с указанными фактами ведется расследование.