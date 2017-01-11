В Баку женщина пыталась покончить с собой, выпив лекарства

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку 39-летняя женщина пыталась покончить с собой, выпив лекарства.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе.

Так, проживающая на улице Сараева 39-летняя А.Г. выпила лекарства с целью совершить суицид.

Женщина была доставлена близкими родственниками в отделение токсикологии Городской клинической больницы №1. В результате усилий врачей ее удалось спасти. Состояние женщины расценивается как средней тяжести.

Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.