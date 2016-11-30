В Баку женщина-полицейский совершила ДТП, пострадали 3 человека

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку женщина-полицейский совершила ДТП.

Как сообщает Report, авария произошла в поселке Сангачал.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Nissan", Абдуллаева Матанат Чапай гызы 1977 г.р. перевернула автомобиль. В результате ДТП 3 человека, в том числе водитель, получили ранения.

Пострадавшие помещены в 1-ю городскую клиническую больницу. Двое из них были выписаны после оказания им первой медицинской помощи. Состояние М.Абдуллаевой остается тяжелым.

Отметим, что М.Абдуллаева является сотрудницей Управления охраны Гарадагского района. Двое остальных пострадавших являются сослуживцами М.Абдуллаевой.

По факту ведется расследование.