 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку застрелен житель Лянкярана

    В результате оперативно-розыскных мероприятий виновник был задержан

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку застрелен житель Лянкярана.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, придя на съемную квартиру жителя Лянкярана Эльшада Кязимова в дачном массиве Ляхиш, житель Баку Видади Гулиев ранил его из огнестрельного оружия в живот и руку. Э.Кязимов госпитализирован.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП В.Гулиев был задержан.

    При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты пистолет типа "Макарова", обойма, 2 патрона и 4 гильзы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi