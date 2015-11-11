 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку заместитель посла Ирана попал в ДТП

    В столице столкнулись три автомобиля

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике попал в ДТП.

    Как сообщает Report, авария произошла в Хатаинском районе.

    Так, на проспекте Нобеля управляемый жителем Баку Илькином Абдуллаевым 1990 г.р. автомобиль марки "KİA" врезался в принадлежащий посольству автомобиль марки "Peugeot Pars", за рулем которого находился заместитель посла Ирана, советник по вопросам культуры Алирза Бехбуди 1974 г.р.

    После этого управляемый заместителем посла "Peugeot Pars" столкнулся с управляемым Асадуллой Самедовым 1981 г.р. автомобилем марки "BMW". В результате ДТП все три автомобиля получили повреждения. Никто не получил тяжелых травм.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi