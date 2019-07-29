В Баку закрыли ​Metropark

Из-за возникшего в субботу пожара в торгово-развлекательном центре Metropark вход в здание был закрыт.

По полученным Report сведениям, в течение 3 дней в Metropark будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, после чего торговый центр будет вновь открыт для посетителей.

Напомним, что 27 июля в расположенном на территории Наримановского района Баку семиэтажном торгово-развлекательном центре Metropark произошел пожар. В результате, на 2-м и 3-м этажах здания сгорели 10 погонных метров электрического кабеля.