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    В Баку задержаны торговцы наркотиками и сильнодействующими препаратами, содержащими психотропные вещества

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции продолжают решительную борьбу с наркотиками.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, 18 мая в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были выявлены и изъяты крупная партия наркотических средств, в том числе большое количество сильнодействующих препаратов, содержащих психотропные вещества.

    Изъятые вещественные доказательства сотрудниками полиции были представлены на экспертизу. Задержанные лица переданы следствию.

    В связи с фактами возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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