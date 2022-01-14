В Баку задержаны торговцы наркотиками и оружием.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Сотрудники отдела уголовного розыска Бинагадинского районного управления полиции задержали ранее судимого Али Ахмедова, занимающегося на территории района сбытом наркотиков.
При нем и в месте его проживания были изъяты предназначенные для сбыта более 4 кг героина, 300 г метамфетамина, 89 таблеток метадона.
Кроме того сотрудники 43-го отдела Бинагадинского РУП задержали ранее судимого Интигама Гасанова при попытке сбыта оружия (пистолет марки CZ-27, магазина с патронами).
По фактам заведены уголовные дела по соответствующим статьям УК, в отношении задержанных применена мера пресечения – арест.
Продолжаются оперативные мероприятия для установления связей задержанных.