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В Баку задержаны подозреваемые в совершении краж

В Баку задержаны подозреваемые в совершении краж 12:44
Происшествия
17 февраля 2025 г. 13:09
В Баку задержаны подозреваемые в совершении краж

В Баку задержаны несколько человек, подозреваемых в совершении краж.

Как сообщает Report со ссылкой на сводку Министерства внутренних дел, в Бинагадинском районе по подозрению в краже кошелька задержан 64-летний М.Наджафов. При нем были обнаружены 1270 манатов, 940 долларов и 7300 рублей.

В Наримановском районе задержан подросток, подозреваемый в краже косметики и документов на сумму 1000 манатов.

Кроме того, задержаны 18-летний Ф.Керимов и ранее судимый 34-летний Б.Исмайлов, похитившие из магазинов табачной продукции на 750 манатов и строительных материалов на 2000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda silsilə oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

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