В Баку задержаны подозреваемые в совершении краж

12:44

В Баку задержаны несколько человек, подозреваемых в совершении краж.

Как сообщает Report со ссылкой на сводку Министерства внутренних дел, в Бинагадинском районе по подозрению в краже кошелька задержан 64-летний М.Наджафов. При нем были обнаружены 1270 манатов, 940 долларов и 7300 рублей.

В Наримановском районе задержан подросток, подозреваемый в краже косметики и документов на сумму 1000 манатов.

Кроме того, задержаны 18-летний Ф.Керимов и ранее судимый 34-летний Б.Исмайлов, похитившие из магазинов табачной продукции на 750 манатов и строительных материалов на 2000 манатов.