В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, сотрудниками Насиминского районного управления полиции были задержаны ранее судимые Умид Гаджиев и Ниямеддин Расулов.

У них обнаружено более 7 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина. Задержанные приобрели наркотики с целью сбыта у граждан Ирана, личности которых устанавливаются.

В то же время в результате различных операций в Насиминском районе по 29 фактам было изъято в общей сложности 12 кг наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.