В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике

В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике.

В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), в результате операции, проведенной сотрудниками 23-го полицейского отделения Низаминского районного управления полиции, в поселке Кешля были задержаны ранее неоднократно судимый 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов, осуществлявшие продажу наркотиков.

По их месту жительства в холодильнике были обнаружены марихуана и метамфетамин в свертках, которые они хранили с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.