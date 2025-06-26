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В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике

В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике.
Происшествия
26 июня 2025 г. 17:42
В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике

В Баку задержаны отец и сын, хранившие наркотики в холодильнике.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), в результате операции, проведенной сотрудниками 23-го полицейского отделения Низаминского районного управления полиции, в поселке Кешля были задержаны ранее неоднократно судимый 61-летний Дилавер Меликов и его 38-летний сын Эмиль Меликов, осуществлявшие продажу наркотиков.

По их месту жительства в холодильнике были обнаружены марихуана и метамфетамин в свертках, которые они хранили с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda soyuducuda narkotik saxlayan ata və oğul tutulub

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