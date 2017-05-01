Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, отобравшие у иностранца кошелек.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, инцидент зарегистрирован 30 апреля в 2 часа в сквере "Сахил" на территории Сабаильского района. Сотрудниками 39-го отделения полиции были задержаны Эмин Мустафаев и житель Бейлаганского района Ниджат Гаджиев, которые отобрали у иностранца Дина Симпсона кошелек, в котором были 467 манатов и 3 кредитные карты. Грабители задержаны при попытке бежать.

По факту возбуждено уголовное дело.