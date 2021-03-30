В Баку задержаны 7 коронавирусных пациентов

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с нарушителями и направили их домой для прохождения лечения

В целях обеспечения требований карантинного режима и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно-профилактические мероприятия в столице и регионах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 28 и 29 марта сотрудниками Гарадагского, Ясамальского и Хатаинского РУП были задержаны 7 коронавирусных пациентов, разгуливавших в общественных местах. Было установлено, что они покинули место жительства, несмотря на то, что им было назначено лечение в домашних условиях.

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с нарушителями и направили их домой для прохождения лечения.