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В Баку задержаны 7 коронавирусных пациентов

В Баку задержаны 7 коронавирусных пациентов Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с нарушителями и направили их домой для прохождения лечения
Происшествия
30 марта 2021 г. 13:07
В Баку задержаны 7 коронавирусных пациентов
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В целях обеспечения требований карантинного режима и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно-профилактические мероприятия в столице и регионах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 28 и 29 марта сотрудниками Гарадагского, Ясамальского и Хатаинского РУП были задержаны 7 коронавирусных пациентов, разгуливавших в общественных местах. Было установлено, что они покинули место жительства, несмотря на то, что им было назначено лечение в домашних условиях.

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с нарушителями и направили их домой для прохождения лечения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 7 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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