В Баку задержаны лица, ограбившие арабов

В Баку задержаны лица, напавшие на квартиру, арендуемую арабами.

Как сообщает Report, инцидент произошел 5 августа на территории Сабаильского района.

Так, на квартиру, которую арендовали двое прибывших из Саудовской Аравии в Баку туристов, совершено нападение. 4 неизвестных проникли в квартиру, поскольку дверь не была заперта, и угрожая арабам, отняли у них 1700 манатов и 5 мобильных телефонов. После им связали руки и покинули квартиру.

Начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов подтвердил данный факт Report.

Он сообщил, что как только поступила информация об инциденте, сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

7 августа сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, управления полиции города Баку и Сабаильского районного управления полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 4 подозреваемых, включая одну женщину.

В настоящее время по факту ведется расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.