В Баку задержаны 275 нарушителей карантинного режима

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Наблюдаются негативные явления, такие как свободное передвижение часами по улицам без надобности некоторых лиц, которые в период внедренного в стране особого карантинного режима могут передвигаться по служебному удостоверению или справке с места работы, и информация о которых внесена работодателем на icaze.e-gov.az, создание плотности на дорогах, и как результат создание условий для распространения вируса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Баку.

Сообщается, что ввиду недопустимости подобных явлений, 3 мая выяснилось, что сотрудники ряда госструктур и работающие в других отраслях лица, деятельность которых была разрешена в воскресенье, выходят на улицу в нерабочие дни без особой необходимости.

"Только в городе Баку были задержаны 275 человек, допустивших такое нарушение, и в отношении каждого из них принята мера в соответствии с законодательством".

Гражданам рекомендуется без острой необходимости мало пользоваться личными транспортными средствами, с учетом ограничительных мер в связи с пандемией без острой необходимости не выходить из дома".