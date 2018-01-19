В Баку задержана женщина, укравшая из квартиры 5000 долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 17 января жительница города Баку обратилась в Отделение полиции № 26 Ясамальского РУП и сообщила о краже из ее квартиры.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, созданная оперативная группа провела соответствующие мероприятия.

В результате расследования выяснилось, что из квартиры 5000 долларов США были украдены в период с 28 ноября по 20 декабря прошлого года.

По факту возбуждено уголовное дело.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении кражи была задержана и передана следствию жительница города Баку Хаяла Велиева.