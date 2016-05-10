​В Баку задержана скрывшаяся с места ДТП женщина-водитель

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Задержана скрывшаяся с места ДТП женщина-водитель, совершившая аварию в Баку.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского РУП, была задержана жительница Баку Дурдана Рзаева, совершившая ДТП на автомобиле марки BMW. Во время ДТП пострадал Мехман Назаров.

Расследование по факту продолжается.