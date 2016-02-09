В Баку задержана группировка, занимавшаяся разбоями

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершен грабеж.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, были задержаны ранее судимые Турал Ахмедов, Дашлы Бабаев, Араб Арабалиев и Огтай Назыми, ограбившие 7 февраля жителя Баку Афгана Мамедова.

Расследование по данному факту продолжается.