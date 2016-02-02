Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержана группа подростков и молодых людей, совершивших кражу.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Так, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП и Полка полиции быстрого реагирования, задержаны жители города Баку - ранее судимый Парвиз Гусейнли 1995 г.р, Тунар Шахмамедли 1999 г.р. и Фариз Гусейнов 2000 г.р., подозреваемые в том, что 31 января выхватили мобильный телефон из рук жителя города Баку Джумшуда Гусейнбейли и скрылись с места.

По данному факту ведется расследование.