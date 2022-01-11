В Баку задержан водитель, оскорбивший малообеспеченные семьи

В Баку задержан водитель, оскорбивший малообеспеченные семьи.

В Баку задержан водитель, оскорбивший малообеспеченные семьи.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сегодня в соцсетях распространились кадры, на которых водитель автомобиля марки "Gallendvagen" Самид Багиров (1985 г.р.) оскорбил малообеспеченные семьи.

В результате принятых сотрудниками полиции соответствующих мер водитель был задержан.

С С.Багировым в управлении полиции была проведена профилактическая беседа, ему сделали предупреждение. Водитель принес свои извинения и сказал, что раскаивается.