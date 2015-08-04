В Баку задержан водитель, пассажирка которого выпала из автобуса и умерла

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Главное управление полиции и Прокуратура города Баку сделали официальное заявление в связи с фактом смерти пассажирки автобуса, выпавшей из открытой двери транспортного средства в Ясамальском районе.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 2 августа на территории Ясамальского района города Баку пассажирка, жительница Агсуинского района Хазангюль Садыхова выпала из открытых передних дверей автобуса марки "İsuzu", следовавшего по маршруту №39 и управляемого жителем Евлахского района Талехом Мамедовым, который не имел прав на вождение. Х.Садыхова была госпитализирована с диагнозом "черепно-мозговая травма" и скончалась в тот же день.

По факту в следственном отделе управления полиции Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 263.1.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК, по делу назначена соответствующая экспертиза и приняты другие необходимые следственные меры.

Т.Мамедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время расследование продолжается, расследуется вопрос привлечения к правовой ответственности лиц, которые недобросовестно выполняют свою работу при приеме на работу водителей.