В Баку задержан укравший велосипеды восьми граждан

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший велосипеды восьми граждан.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения Низаминского районного управления полиции задержан ранее судимый житель города Мингячевир Сабухи Мамедов, подозреваемый в краже 8-ми велосипедов, принадлежащих гражданам на территории района 1 и 2 июля.

Расследование продолжается.