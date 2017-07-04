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    В Баку задержан укравший велосипеды восьми граждан

    Расследование продолжается

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший велосипеды восьми граждан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел.

    По информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения Низаминского районного управления полиции задержан ранее судимый житель города Мингячевир Сабухи Мамедов, подозреваемый в краже 8-ми велосипедов, принадлежащих гражданам на территории района 1 и 2 июля. 

    Расследование продолжается.

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