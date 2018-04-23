В Баку задержан убийца тестя

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, убивший своего тестя.

Как сообщает Report, согласно информации, распространенной МВД, 21 апреля в поселке Маштага Сабунчинского района было обнаружено тело убитого тупым предметом жителя поселка Хатама Шабанова.

В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры был задержан подозреваемый в совершении убийства житель города Баку Самир Шабанов.

Ведется расследование.