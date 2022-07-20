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В Баку задержан серийный вор-домушник

В Баку задержан серийный вор-домушник В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан житель Саатлинского района, подозревае
Происшествия
20 июля 2022 г. 11:19
В Баку задержан серийный вор-домушник

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан житель Саатлинского района, подозреваемый в краже денег и золотых украшений из одного из домов на территории района, ранее судимый Э.Джафаров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Дополнительные мероприятия выявили, что в различное время он также украл из 4 квартир 23 тыс. долларов, 700 манатов, золотые украшения на 81 тыс. манатов и ноутбук.

Ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 4 evdən 81 min manatlıq qızıl və 23 min dollar oğurlamış şəxs saxlanılıb

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