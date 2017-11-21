В Баку задержан пытавшийся продать оружие мужчина

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел было проведено очередное оперативное мероприятие в области борьбы с преступностью, и в результате было обезврежено лицо, занимавшееся незаконной торговлей огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и Зангиланское районное отделение полиции (РОП) поступила оперативная информация о том, что человек по имени Рашад пытается продать огнестрельное оружие. В результате совместно осуществленных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции при продаже пистолета типа "Наган" за 2000 манатов. В ходе расследования было установлено, что занимающийся продажей оружия родился в городе Сумгайыт, житель Лачинского района Рашад Гюльджумалы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.