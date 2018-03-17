В Баку задержан мужчина, отнявший телефон у несовершеннолетнего

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На территории Сабаильского района совершено ограбление в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, в 39-ое Отделение Сабаильского районного управления полиции поступила информация о том, что неизвестный близ станции метро "Сахиль" отнял мобильный телефон марки Samsung у 14 летнего А.Б.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения по подозрению в совершении этого преступления задержан житель Габалинского района Икрам Мурадов. В предварительных показаниях он признался в содеянном преступлении. При личном обыске у задержанного был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства мобильный телефон.

Собранные по факту материалы направлены в Следственный отдел Сабаильского районного управления полиции для расследования.

Сотрудники полиции не исключают участие в других аналогичных преступлениях подозреваемого в совершении кражи. Граждане, пострадавшие от незаконных действий этого человека, могут обратиться в Центр звонков "102" или в 39-ое Отделение полиции МВД.