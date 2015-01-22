​В Баку задержан известный вор-карманник

Баку. 22 января. REPORT.AZ В Баку задержан известный в криминальных кругах вор-карманник по кличке "карманник Эльчин". Как сообщает Report, в результате проведенных оперативных мероприятий, сотрудники 24 отделения управления полиции Низаминского района задержали и передали следственным органам Новрузова Эльчина Новруз оглы, 1966 года рождения. Э.Новрузов признался, что он занимался воровством в автобусах на территории Низаминского и других районов города, где было большое скопление людей. Во время задержания у него было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства три краденных мобильных телефона. Задержанный сказал, что деньги, добытые таким путем, он тратил на наркотики. В отделении полиции у него также была обнаружена и изъята марихуана. По данному факту в Низаминском РУП против Э.Новрузова возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Отметим, что 49-летний Э.Новрузов профессиональный вор-карманник, имеющий 4 судимости. В последний раз он вышел на свободу в 2014 году.