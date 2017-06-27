Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший у женщины мобильный телефон.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Так, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го Отделения полиции Насиминского районного управления полиции, задержан житель Сабирабадского района ранее судимый Эмиль Гарибов, подозреваемый в ограблении жительницы города Баку и краже ее мобильного телефона 25 июня.

По данному факту продолжается расследование.