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    В Баку задержан человек, укравший у женщины мобильный телефон

    По данному факту продолжается расследование

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший у женщины  мобильный телефон.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

    Так, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го Отделения полиции Насиминского районного управления полиции, задержан житель Сабирабадского района ранее судимый Эмиль Гарибов, подозреваемый в ограблении жительницы города Баку и краже ее мобильного телефона 25 июня.

    По данному факту продолжается расследование.

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