Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, продававший бланки поддельного диплома.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

Так, в результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, на территории Ясамальского района столицы был задержан житель города Гянджи Наби Юсифов при попытке сбыта двух бланков поддельных дипломов одного из вузов на имя двух граждан за 5 000 манатов каждый.

По факту по статье 320 (незаконное производство, фальсификация и сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.