В Баку задержали сбежавшего из зала суда обвиняемого

В Баку задержан сбежавший из зала суда обвиняемый.

В Баку задержан сбежавший из зала суда обвиняемый.

Как сообщает Report, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения беглеца, мужчина был задержан и передан соответствующим органам.

В пресс-службе МВД подтвердили данный факт.

Отметим, что 20 июля в ходе операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, за перевозку наркотических средств был задержан Тарлан Гасанов 1976 г.р. 21 июля задержанный был доставлен в Сураханский районный суд, однако обвиняемый сбежал из зала суда до начала процесса.