​В Баку вынесен приговор лицу, нанесшему ножевые ранения продавцу цветов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Рауфа Аббасова, обвиняющегося в нанесении ножевых ранений продавцу цветов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова зачитали приговор. Р.Аббасова приговорили к 3 годам тюрьмы.

Отметим, что инцидент произошел 25 апреля этого года на территории "Советской".

На почве конфликта Р.Аббасов нанес продавцу цветов Аждару Агагададашеву ножевые ранения.

Р.Аббасов был задержан сотрудниками полиции.

Он обвинялся по ст. 126.1 (умышленное причинение вреда здоровью) УК.