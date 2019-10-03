В Баку зачитали приговор вору-убийце матери троих детей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении Кянана Ахмедова, обвиняемого в убийстве хозяйки дома, куда он проник с целью совершения кражи.

По сообщению Report, выступивший на суде под председательством Ильхама Махмудова прокурор потребовал приговорить обвиняемого Кянана Ахмедова к 20 годам тюремного заключения.

Близкие убитой выразили свои возмущение, потребовав пожизненного срока для обвиняемого.

Супруг покойной заявил, что Кянан Ахмедов должен быть приговорен к высшей мере наказания.

"Трое наших детей остались сиротами. Как может выйти на свободу убийца 30-летней женщины. Как мои дети должны поступить, встретив его спустя 20 лет? Не иначе, как убить! ", - заявил он.

На судебном процессе возникла напряженная обстановка, в связи с чем председателю суда пришлось объявить перерыв. После перерыва был зачитан приговор. Обвиняемый К.Ахмедов был приговорен к 20 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в колонии строгого режима.

Инцидент произошел 17 апреля в поселке Шаган Хазарского района Баку, в новом жилом массиве. Тело Меликовой Кутахи Енибала гызы 1986 г.р. было обнаружено в собственном доме со следами насилия. По подозрению в убийстве был задержан сосед покойной, житель Шемахинского района Ахмедов Кянан Галасан оглу 1983 г.р.

Во время допроса он признался в содеянном преступлении, и указал место, куда спрятал украденные из дома после убийства драгоценности и нож, которым нанес смертельные ранения женщине.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4. (убийство с особой жестокостью) УК АР.