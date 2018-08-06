В Баку высокая скорость стала причиной аварии, есть раненые - ВИДЕО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района Баку произошла авария, повлекшая ранение двух человек.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Али Мустафаев.

Автомобиль марки "Hyundai" с госномером 90-NU-205 врезался в "Mercedes" с госномером 01-BP-836.

В результате ДТП два человека получили тяжелые ранения.

Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр № 1.

По словам врачей, оба пострадавших получили открытую черепно-мозговую травму. Состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.