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    В Баку высокая скорость стала причиной аварии, есть раненые - ВИДЕО

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района Баку произошла авария, повлекшая ранение двух человек.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Али Мустафаев.

    Автомобиль марки "Hyundai" с госномером 90-NU-205 врезался в "Mercedes" с госномером 01-BP-836.

    В результате ДТП два человека получили тяжелые ранения.

    Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр № 1.

    По словам врачей, оба пострадавших получили открытую черепно-мозговую травму. Состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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