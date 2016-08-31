В Баку вынесен приговор сотруднику ломбарда, совершившему мошенничество в отношении женщины

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Азера Севиндик оглу Шихвердиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был зачитан приговор.

Приговором суда А.Шихвердиев лишен свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что жительница Баку Лала Салех гызы Ибрагимова 1971 г.р. обратилась в полицию с заявлением о том, что передала Азеру Шихвердиеву, работающему в ломбарде при Turan Bank по адресу ул. Низами, 63 Ясамальского района, 14 840 манатов и золотые украшения на хранение в течение суток. А.Шихвердиев, отказываясь под различными предлогами вернуть деньги и украшения, присвоил их.

Впоследствии А.Шихвердиев был задержан сотрудниками полиции.

Он обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.