В Баку вынесен приговор мужчине, убившему зятя

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Зии Азизова, обвиняемого в убийстве своего зятя.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова вынесен приговор.

Приговором суда З.Азизиов осужден на 18 лет лишения свободы.

Напомним, что гособвинитель в своем выступлении попросил для З.Азизиова наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 лет.

Отметим, что случай произошел 20 января этого года в поселке Бакиханова Сабунчинского района. Житель Тертерского района З.Азизов пришел в общежитие на территории поселка, чтобы получить свой долг, где поспорил с мужем своей сестры, жителем Бардинского района Васифом Исмаиловым. После этого З.Азизов ранил ножом В.Исмаилова и скрылся с места преступления. В.Исмаилов скончался в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, З.Азизов был задержан.

Он обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.