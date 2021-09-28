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В Баку возбуждено уголовное дело в связи с выдачей фальшивого документа о вакцинации 

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с выдачей фальшивого документа о вакцинации  Возбуждено уголовное дело в связи с выдачей одной из бакинских больниц поддельного сертификата о вакцинации.
Происшествия
28 сентября 2021 г. 11:49
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с выдачей фальшивого документа о вакцинации 

Возбуждено уголовное дело в связи с выдачей одной из бакинских больниц поддельного сертификата о вакцинации.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Хазарского района.

На основании поступивших материалов о нарушениях, допущенных в процессе вакцинации в объединенной городской больнице № 29, расположенной в поселке Бина Хазарского района, районной прокуратурой было проведено расследование.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльнур Алиев, а также работающие медсестрами в указанной больнице Эсмер Гусейнова, Фирангиз Нейматова, Севяр Дадашзаде, Улькер Абасова и Сара Аллахвердиева за деньги предоставили фальшивую справку о вакцинации от COVID-19.

По факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xəstəxanada saxta vaksin sənədi ilə bağlı cinayət işi açılıb

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