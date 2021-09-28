В Баку возбуждено уголовное дело в связи с выдачей фальшивого документа о вакцинации

Возбуждено уголовное дело в связи с выдачей одной из бакинских больниц поддельного сертификата о вакцинации.

Возбуждено уголовное дело в связи с выдачей одной из бакинских больниц поддельного сертификата о вакцинации.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Хазарского района.

На основании поступивших материалов о нарушениях, допущенных в процессе вакцинации в объединенной городской больнице № 29, расположенной в поселке Бина Хазарского района, районной прокуратурой было проведено расследование.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльнур Алиев, а также работающие медсестрами в указанной больнице Эсмер Гусейнова, Фирангиз Нейматова, Севяр Дадашзаде, Улькер Абасова и Сара Аллахвердиева за деньги предоставили фальшивую справку о вакцинации от COVID-19.

По факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 УК Азербайджана.