В Баку возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц.

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что завершилось предварительное расследование уголовного дела, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц RT Ravel и ООО R.T.Group Akademiya, а также ООО Kale Dershanesi и ООО Vish Travel.

Отмечается, что учредитель и директор RT Ravel и R.T.Group Akademiya Расим Мамедов и учредитель и директор ООО Kale Dershanesi и ООО Vish Travel Хаял Юсубов подозреваются в должностном подлоге и хищении принадлежащих различным лицам денежных средств на общую сумму более 164 тыс. манатов под видом организации учебных и рабочих виз.

Расиму Мамедову и Хаялу Юсубову предъявлено окончательное обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 193.1 (лжепредпринимательство) и 313 (служебный подлог) УК АР.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.