Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора НИИ

В отношении бывшего директора Научно-исследовательского института Кардиологии министерства здравоохранения, доктора медицинских наук Адиля Бахшалиева возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, согласно сведениям, в отношении него выдвинуто обвинение по статье 240.1-1 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки) Уголовного кодекса Азербайджана.

Уголовное дело А.Бахшалиева было изучено в прокуратуре и направлено в Хатаинский районный суд для рассмотрения, и передано в производство судьи Джавида Гусейна. 22 апреля начнется подготовительное заседание суда.