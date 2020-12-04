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В Баку возбуждено уголовное дело против больного ковидом

В Баку возбуждено уголовное дело против больного ковидом По факту возбуждено уголовное дело
Происшествия
4 декабря 2020 г. 10:56
В Баку возбуждено уголовное дело против больного ковидом

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции правоохранительными органами ведутся последовательные, комплексные меры борьбы.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бинагадинского района Баку.

Так, инфицированная коронавирусом жительница Бинагадинского района Зиньят Салимхан гызы Солтанова, 1970 года рождения, которая проходила лечение в домашних условиях, 3 декабря встретилась с соседями, тем самым грубо нарушив карантинный режим.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК Азербайджана, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19 xəstəsinə cinayət işi açılıb

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