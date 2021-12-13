Возбуждено уголовное дело по факту отравления донером

В следственном отделе Управления полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 200 УК (обман потребителей или изготовление и сбыт некачественной продукции) по факту отравления донером нескольких лиц.

В следственном отделе Управления полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 200 УК АР (обман потребителей или изготовление и сбыт некачественной продукции) по факту отравления донером нескольких лиц.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам следственные действия продолжаются.

Отметим, что инцидент произошел накануне в “Донер Маркет”, расположенном недалеко от торгового центра "28 Mall". В течение дня 8 человек обратились в Клинический медицинский центр с признаками отравления. Одна из отравившихся - женщина, 7 - мужчин.