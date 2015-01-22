В Баку вора поймали на месте преступления - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку при попытке совершения кражи был задержан вор. Об этом сообщили Report в правоохранительных органах.

Так, сотрудниками Ясамальского районного управления полиции был задержан житель города Сумгайыт 19-летний Сафаралиев Кянан Валех оглу, пытавшийся совершить кражу в доме по адресу ул. Акима Аббасова, 66. При нем были обнаружен и изъят целлофановый пакет с четырьмя перчатками, одной маской, клещами и другими предметами, предназначенными для совершения преступления. В ходе допроса К.Сафаралиев признался, что один из его знакомых сообщил ему информацию о доме, в котором хранится крупная сумма денег.

Следствием будет установлена причастность задержанного к ранее совершенным подобным преступлениям.