В Баку водитель совершил ДТП на перекрестке, есть раненые - ФОТО

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, автомобиль марки Hyundai, управляемый Джамалом Исмайловым врезался в принадлежащий Гарибу Ганиеву автомобиль Naz Lifan на пересечении улиц Нахчыванского и проспекта Гара Гараева.

В результате водитель Hyundai Д.Исмайлов получил тяжелые ранения и был госпитализирован. На место происшествия были привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы.

В результате предварительного расследования выяснилось, что водитель автомобиля марки Hyundai, выехав на проспект, нарушил требования дорожных знаков.

Ведется расследование.