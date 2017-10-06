 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку владелец дома избил гостя и разбил пепельницу об его голову

    Причиной драки стала просьба заплатить за застолье

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На улице Хестеханаяны Сабунчинского района Баку произошло избиение.

    Как сообщает Report, 28-летний житель Сальянского района Ахмедов Исмаил Алескер оглу был приглашен на застолье проживающим по названному выше адресу другом.

    В конце застолья владелец дома попросил у И. Ахмедова заплатить за угощение, что привело к драке. В результате владелец дома избил гостя и нанес ему травму пепельницей.

    Пострадавший с помощью очевидцев был доставлен в больницу.

    Факт расследуется 12-м отделением полиции Сабунчинского районного управления полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi