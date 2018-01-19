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    В Баку в зале суда арестован присвоивший деньги компании менеджер по продажам

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в присвоении денег Нияла Джаббарова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

    По приговору суда, Н.Джаббаров был лишен свободы сроком на 3 года. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Н.Джаббаров был арестован в зале суда.

    Отметим, что Н.Джаббаров работал менеджером по продажам в одной из компаний в Баку. Он обвиняется в присвоении принадлежащих компании 14 тысяч манатов.

    Во время следствия в отношении Н.Джаббарова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

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