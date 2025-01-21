В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотических и психотропных веществ

Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота в Баку около 20 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота в Баку около 20 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в МВД, на основе поступившей оперативной информации сотрудники полиции проведи операции в Наримановском, Ясамальском и Сураханском районах столицы.

В результате были задержаны Г.Сагиев, Н.Рзаев, Ш.Гасымов, а также ранее судимые за аналогичные преступления Х.Гурбанов и С.Джафаров. У подозреваемых изъяли наркотические вещества и психотропные таблетки общим весом около 20 кг.

По фактам проводится расследование.