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В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотических и психотропных веществ

В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотических и психотропных веществ Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота в Баку около 20 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Происшествия
21 января 2025 г. 11:40
В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотических и психотропных веществ

Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота в Баку около 20 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в МВД, на основе поступившей оперативной информации сотрудники полиции проведи операции в Наримановском, Ясамальском и Сураханском районах столицы.

В результате были задержаны Г.Сагиев, Н.Рзаев, Ш.Гасымов, а также ранее судимые за аналогичные преступления Х.Гурбанов и С.Джафаров. У подозреваемых изъяли наркотические вещества и психотропные таблетки общим весом около 20 кг.

По фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əməliyyatlar keçirilib, 20 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

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