В Баку в результате столкновения двух автомобилей тяжело ранен пешеход

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В результате столкновения в Баку двух автомобилей передвигающаяся по тротуару 37-летняя женщина получила травмы.

Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от Торгового центра "Elite" в Бинагадинском районе.

Потеряв управление за рулем движущегося на высокой скорости автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в припаркованное на обочине дороги такси марки "Hyundai". Затем "Mercedes" сбил передвигающуюся по тротуару Мамедову Марьям Нухбала гызы 1979 г.р.

Получившая тяжелые травмы женщина госпитализирована. Ее состояние тяжелое.

Факт расследуется сотрудниками Бинагадинского РУП.