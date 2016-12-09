Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в результате наезда отрезало голову пешеходу.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на Городском шоссе в поселке Забрат Сабунчинского района.

Согласно информации, Иса Агазаде на автомобиле марки Hyundai с государственным номерным знаком 90 VL 279 сбил пешехода - 48-летнего Самедова Исмаила Ага оглу. От силы удара голова И.Самедова проломала лобовое стекло автомобиля и проникла в салон. В результате была перерезана его шея. Водитель И.Агазаде доставил его в больницу, однако была констатирована смерть пешехода.

По факту ведется расследование.